سوناك: لن يكون هناك أي تطبيع مع سلوك بوتين

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية لن تطبع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى يعلن انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف سوناك في تصريحات صحفية: "بوتين ووكلاؤه لن يحظوا بمكانة شرعية في المجتمع الدولي مالم يتم إنهاء الحرب غير الشرعية في أوكرانيا".

تعويضات لأوكرانيا

والاثنين، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محاسبة روسيا على غزوها أوكرانيا، ووافقت على قرار يعترف بأن روسيا مسؤولة عن التعويضات في البلاد، فيما أعلنت موسكو رفضها القرار ووصفته بأنه "سطو صارخ".

وصوتت 94 دولة إلى جانب القرار، وعارضته 14، بينما امتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت على القرار، الذي يعترف بضرورة محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها و "يجب أن تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك التعويض عن أي ضرر ناتج عن مثل هذه الأعمال".

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها تحمل ثقلاً سياسياً، ويوصي مشروع القرار "بقيام أعضائه بالتعاون مع أوكرانيا بإنشاء سجل دولي للأضرار، والذي سيكون بمثابة دليل موثق على الأضرار والخسائر والإصابات المزعومة المتكبدة نتيجة لأعمال روسيا العسكرية في أوكرانيا ولتعزيز جمع البيانات وتنسيقها".

عقوبات أمريكية

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، حزمة عقوبات جديدة تستهدف سلاسل إمداد الجهاز العسكري الروسي والشبكات المالية المرتبطة بالكرملين، بما في ذلك كيانات في فرنسا وسويسرا.

وتستهدف العقوبات خصوصاً شركة "ميلاندر" للإلكترونيات الروسية، وشركات وهمية في أرمينيا وتايوان وسويسرا مرتبطة بالشركة الروسية، وفق ما جاء في بيانين لوزارتَي الخزانة والخارجية الأمريكيتين.

الناتو يحذر

في سياق متصل، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الاثنين، أن الأشهر المقبلة "ستكون صعبة" على أوكرانيا، مشدداً على أن القدرات العسكرية الروسية "يجب ألا يُستهان بها"، واعتبر أن كييف هي من يقرر "الشروط المقبولة" لإنهاء الحرب.

وقال ستولتنبرج في لاهاي، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا، إن انسحاب القوات الروسية من خيرسون "يعكس الشجاعة الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية" لكن "يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بقدرات روسيا".

وأضاف: "تحتفظ القوات المسلحة الروسية بقدرات كبيرة وبعدد كبير من الجنود وأبدت روسيا استعدادها لتحمل خسائر كبيرة".

وقال ستولتنبرج إن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير الشروط المقبولة للمفاوضات لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا عليها، مضيفاً أن دور الحلف يتمثل في دعم كييف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط المقبولة. وعلينا أن ندعمها"، لافتاً إلى أن روسيا "لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من أوكرانيا.. ما يجب أن نفعله هو دعم أوكرانيا".