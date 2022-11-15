محامي عبدالله السعيد: ننتظر حكم الفيدرالية السويسرية عقب تظلم الأهلي

كشف شريف العطيفي عضو فريق الدفاع عن اللاعب عبد الله السعيد أنه حتى الآن تم الحجز على أرصدة اللاعب من قبل مسئولى النادى الأهلي.

وأوضح شريف العطيفي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد الغنى ان دعم الفيفبرو للاعب عبد الله السعيد سبب رئيسى فى اختيار الصحفى الإنجليزي اجراء الحوار مع اللاعب و لن تكون بمقابل مادى.

وأشار شريف العطيفي أنه فى انتظار حكم من المحكمة الفيدرالية السويسرية عقب تظلم الأهلي على الحكم.

كان عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، قد جدد الصراع مع ناديه الأسبق الأهلي، بعد التصريحات التي أدلى بها لصحيفة ذا أثليتيك البريطانية، مشيرا إلى أن النادي الأهلي يحاول تدمير مستقبله.

وحجز الأهلي على الأرصدة البنكية لعبدالله السعيد، للحصول على المقابل المالي للشرط الجزائي في العقد الثلاثي بينه وبين أهلي جدة السعودي وعبد الله السعيد ويبلغ مليوني دولار.