الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أن الصين ستعمل على إعادة التوحيد بينها وبين تايوان بشكل سلمي.

وأضاف وانج يي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "الرئيس شي بحث ملف أوكرانيا مع نظيره الأمريكي، وأكد ضرورة عدم استخدام الأسلحة النووية تحت أي ظرف".

وفي وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج في بالي، حيث أجريا محادثات طال انتظارها، خصوصًا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، إذ شابتها خلافات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، تشمل تايوان والتجارة.

وعقب اللقاء، أفاد البيت الأبيض بأن "بايدن" أبلغ "شي" بأن الولايات المتحدة ستواصل منافسة الصين بقوة، ولكن "المنافسة لا ينبغي أن تنجر إلى الصراع"، في حين شدد الرئيس الصيني على أن قضية تايوان "خط أحمر" لبلاده.

وعقب الاجتماع مع بايدن، قال الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الأمريكي إن العالم "كبير بما يكفي" لازدهار بلديهما، وأن مصالح مشتركة "كثيرة" تجمع بينهما، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف شي لـ بايدن عقب 3 ساعات من المحادثات أنه "في ظل الظروف الراهنة، فإن الصين والولايات المتحدة تتقاسمان الكثير من المصالح المشتركة".

وواصل أن بكين لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة، أو "تغيير النظام الدولي القائم"، داعياً الجانبين إلى "أن يحترم كل منهما الآخر".

لا حاجة لحرب باردة

من جهته، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي إنه لا حاجة "لحرب باردة جديدة" مع الصين، فيما استبعد وجود خطة صينية "وشيكة" لغزو تايوان.

وأضاف بايدن عقب مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: "لا أعتقد أن هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان". وكشف بايدن أن الرئيس الصيني "أبدى انفتاحاً للقيام بتسويات".

وشدّد بايدن على أنه يجب حل الأزمة في مضيق تايوان بشكل سلمي، مضيفًا: "الرئيس الصيني كان واضحًا معي في لقائنا، وأعتقد أننا نفهم بعضنا".

وبشأن كوريا الشمالية، قال بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "أوضحت للرئيس الصيني أنه يجب أن تحاول الصين الانخراط بشأن قضية كوريا الشمالية" في إطار مساعٍ لبسط السلام في شبه الجزيرة الكورية، معتبراً أنه "من الصعب الحُكم على ما إذا كانت الصين قادرة على التحكم في كوريا الشمالية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "رسالتنا الواضحة إلى كوريا الشمالية أننا سندافع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا".

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس الصيني على لقاء كبار المسؤولين لمناقشة كافة القضايا المطروحة.

وفي ما يتعلق بتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، أشاد الرئيس الأمريكي باستعادة أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون، واصفاً ذلك بأنه "نصر مهم جداً" لكييف، لكنه لفت إلى أن نتائج الحرب لم تتضح بعد.

وقال بايدن: "لا يمكنني إلّا الإشادة بشجاعة وعزم وقدرة الشعب الأوكراني"، مضيفاً: "أعتقد أنكم سترون الأمور تتباطأ بسبب أشهر الشتاء (...) يبقى علينا أن نرى ما ستكون عليه النتيجة". وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل إمداد كييف باحتياجاتها.