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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.. 6 أشياء على القدمين

علامات ارتفاع مستوى
علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول

ارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة: هناك نوعان من الكوليسترول حيث يعتبر LDL خطيرًا يساعد الكوليسترول الحميد في العديد من وظائف الجسم ومع ذلك ، فإن تراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة في الأوردة يؤدي إلى مرور أقل لتدفق الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والعديد من الأمراض التي تهدد الحياة.

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كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة: ما هو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة؟

يُطلق على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة

 اسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. وهي مادة لزجة تحمي الأعصاب. ولكن عندما تصبح كميتها أكثر من اللازم ، فإنها تبدأ في التراكم على جدران الأوردة. بسبب اتساع مسار تدفق الدم.

علامة تحذير من LDL في القدمين

 بسبب زيادة نسبة الكولسترول الضار LDL ، تضيق شرايين الدم ولا يصل الدم والتغذية إلى القدمين. وهو ما يسمى بمرض الشرايين المحيطية (PAD). في هذا ، تبدأ بعض الأعراض في الظهور على الجزء الداخلي من القدم ، والتي تعتبر علامة تحذيرية لزيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

برودة القدمين

 

القدم الباردة شائعة في الشتاء ، ولكن إذا كانت قدميك باردة طوال الموسم ، فقد تكون من أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم. بسبب زيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة في الأوردة ، يمكن أيضًا أن تصاب بنزلة برد في ساق واحدة.

ألم في القدم

في PAD ، لا يصل ما يكفي من الأكسجين والتغذية إلى عضلات القدمين. مما يؤدي إلى الشعور بثقل وضعف في الساقين، بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ، يعاني معظم الناس من ألم في جزء من القدم. يمكن أن يحدث هذا الألم أيضًا في ساق أو فخذ أو قصبة أو ورك.

تلون القدمين

ينخفض ​​تدفق الدم بسبب زيادة الكوليسترول. بسبب لون القدمين يمكن أن يتغير. لأنه يتم إعاقة عملية الدم القادم من القلب إلى القدمين. نتيجة لذلك ، عندما يتم الاحتفاظ بالأرجل ، يصبح لونها أصفر وعند التعلق ، يتحول لونها إلى اللون الأزرق.

قرحة القدم

تعتبر تقرحات الساق غير المعالجة، أيضًا علامة تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يمكن أن يسبب ضعف تدفق الدم الألم والحرقان والتورم والألم في القدمين. هذه الجروح لا تلتئم ولا تتكرر. لأن القدمين لا تحصلان على كمية كافية من الأكسجين.

تشنجات الساق

هل تعانين من تقلصات متكررة في الساق؟ لذلك قد يكون مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك مرتفعًا. بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، تبدأ المزيد من تشنجات الساق في الليل. يمكن أن يحدث هذا التشنج في باطن ، أصابع القدم وكذلك في الكعب. للتخفيف من هذا الألم ، حافظ على قدميك جيدًا على الأرض.

 عضلات ضعيفة

 لأن عضلاتهم تبدأ في الحصول على كمية أقل من الأكسجين والتغذية ، مما يؤدي إلى انخفاض حجم وعدد ألياف عضلات ربلة الساق.

كم يجب أن يكون الكوليسترول الضار؟

يجب فحص مستوى الكوليسترول الضار داخل الجسم بانتظام. إذا كان مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك مرتفعًا ، فيمكن خفضه عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي. عادة ، يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الضار 70 مجم / ديسيلتر.

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