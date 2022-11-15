حذاء جديد ماركة بورشه.. شركة السيارات الألمانية تتعاون مع بوما

تعاونت شركة بورشه ديزاين مع بوما للأحذية لصناعة إصدار محدود وحصري من الأحذية الرياضية المخصصة لنادي بورشه في أمريكا و تم استخدام سيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه الفريدة من نوعها وسنة تأسيس النادي كمصدر إلهام أثناء صناعة الأحذية، والنتيجة النهائية زوج من الأحذية يمزج بين الأبيض والأزرق والرمادي وخطوط من اللون الأحمر.

نجد في إصدار بورشه بوما حروف "بورشه" ، وشعار puma، ورمز PCA أي نادي بورشه الأمريكي وهو منظمة غير ربحية لعشاق العلامة التجارية بورشه في الولايات المتحدة و كندا. وهي منظمة موجودة في 147 منطقة كما يضم نادي PCA أكثر من 150 ألف عضو وهو أكبر نادي لعلامة تجارية في العالم.

الطراز التي كانت بمثابة الإلهام أثناء صناعة هذه الأحذية الرياضية هي إصدار محدود للغاية لا يتجاوز سيارتين فقط تم تنفيذها بالتعاون بين شركة بورشه والنادي التابع لها PCA، تم إنشاؤها بواسطة قسم بورشه كلاسيك Porsche Classic بعد جهد امتد لمدة عامين ونصف لإعادة أحياء نسخة طبق الأصل من سيارة 911 Sport Classic تايب 997. تم طرح 911 Classic Club Coupe في مارس 2022 ، وهي مستوحاة من سيارة بورشه 911 كاريرا موديل عام 1998.

لا يمكن شراء الحذاء إلا من قبل أعضاء النادي من خلال متجر Porsche Design عبر الإنترنت وثمنها 150 دولار أمريكي ولكن القياسات بحسب المقاييس الإنجليزية.