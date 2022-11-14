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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تطرح "ماكان 2024" الكهربائية بالكامل بقوة 603 أحصنة

بورشه ماكان
بورشه ماكان

أعلنت شركة  بورشه  الإيطالية التفاصيل الفنية لموديل  بورشه  ماكان 2024 القادم الكهربائي بالكامل، وهي أول دخول مهم لها في قطاع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

قال أنطون يانسن ، مدير مجموعة نقل الحركة في  بورشه  لخط إنتاج طراز "ماكان"، في تصريحات صحفية لمجلة أوتوكار أن الشركة تعتزم أن تبني سيارة بورشه ماكان على منصة  PPE الخاصة بالسيارات الكهربائية وستكون ماكان 2024 السيارة الأكثر رياضية في فئتها.

أوضح يانسن أن بورشه ماكان 2024 ستكون بمحركات كهربائية مزدوجة  واحد لكل محور، على غرار وحدة النقل تلك المستخدمة في بورشه تايكان، ومع ذلك ، فقد تمت إعادة ضبطته بشكل كبير لتعزيز كثافة الطاقة وكفاءة الأداء الكلي، ويتميز المحرك بترتيب مغناطيسي "مزدوج V" جديد والتحول من أشباه موصلات المصنوعة من السيليكون إلى رقائق مصنوعة من كربيد السيليكون، مما يقلل من خسائر التبديل بين السرعات، وأيضا تسرب الطاقة وبالتالي يحافظ على قوة الأداء بشكل أفضل.

تؤدي هذه التحسينات إلى إجمالي خرج طاقة لـ بورشه ماكان الكهربائية موديل 2024 يصل إلى 603 حصانًا ، مع أكثر من 738 رطل قدم من عزم الدوران ، يتم توزيعها لجميع العجلات الأربع. لم تعلق الشركة على ما إذا كانت خاصية "overboost" - المعروضة في بورشه تايكان تربو S لتعزيز القدرة الحصانية وعزم الدوران مؤقتًا لتصل إلى 751 حصانًا و 774 رطلاً قدم - ستكون متاحة أيضًا في Macan EV أم لا.

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يؤكد يانسن أن نظام الدفع بالعجلات الخلفية ممكن أيضًا على منصة PPE الكهربائية الجديدة ولم يوضح إذا ما كانت بورشه ستقدم ماكان الجديدة بهذا الخيار أم لا.

وستكون سيارة بورشه ماكان EV أيضًا أول طراز من العلامة التجارية الإيطالية يتضمن مخمدات بورشه ثنائية الصمامات ، والتي يُقال إنها تعزز راحة الركوب لأنها تتيح الضبط المستقل عبر نظام (PASM). سيؤدي ذلك أيضًا إلى خفض التعليق عند سرعات معينة لتحسين الديناميكية الهوائية للسيارة والحد من استهلاك الطاقة.

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