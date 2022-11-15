مواصفات بورشه ماكان موديل 2024 نسخة EV.. صور

كشفت شركة بورشه عن قوة وعزم دوران سيارة بورشه ماكان موديل 2024 نسخة EV الكهربائية بالكامل، حيث أن الجميع كان ينتظر الإعلان عن نسخة بورشه ماكان الكهربائية بالكامل، وهي سيارة كروس أوفر وستكون اصغر من سيارة بورشه كايين، وسيتم تسليم سيارة بورشه ماكان للعملاء في عام 2024 .

سيارة بورشه ماكان موديل 2024

حيث انه كان من المقرر أن يتم تسليم سيارة بورشه ماكان الكهربائية موديل 2024 في أواخر عام 2023، ولكن تم تأجيل تسليمها بسبب المشاكل التي واجهة قسم البرمجيات في مجموعة فولكس فاجن، والتي تأثرت بأزمة نقص أشباه الموصلات .

سيارة بورشه ماكان موديل 2024

تعتمد سيارة بورشه ماكان موديل 2024 نسخة EV علي منصة جديدة تم تطويرها بالتعاون من شركة أودي، وستصل قوه بورشه ماكان إلى 603 حصان، وعزم اقصي للدوران اكثر كم 1000 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محركين كهربائيين واحد في الخلف والثاني في الأمام .

سيارة بورشه ماكان موديل 2024

سيتم توزيع وزن سيارة بورشه ماكان موديل 2024 بنسبة 48 % في المقدمة و 52 % في الخلف، وستحصل المحركات الكهربائية على الطاقة من حزمة بطارية ليثيوم أيون بسعة تبلغ 100 كيلو واط/ساعه، وسيتم شحن سيارة بورشه ماكان موديل 2024 من 5% إلي 80% في مدة زمنية قدرها 25 دقيقة باستخدام شاحن سريع .

سيارة بورشه ماكان موديل 2024

والجدير بالذكر أن سيارة بورشه ماكان موديل 2024 تعتمد على محركات بترول و محركات كهربائية بالكامل، لسنوات قادمة قبل أن يتم إيقاف الطرازات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي .

