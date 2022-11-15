استشاري مناعة: الفيروس المخلوي هو المسئول عن انتشار البرد بين الأطفال|فيديو

أكد الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة و عضو هيئة التدريس بكلية الطب، أن الفيروس التنفسي المخلوي ، ليس أشهر فيروسات الجهاز التنفسي، و هو موجد منذ أعوام و ليس فيروسا جديدا .

المسئول عن أدوار البرد في الفئة الصغيرة

وأضاف محمود الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية " MBC MASR"، أن الفيروس المخلوي ، هو المسئول عن أدوار البرد في الفئة العمرية الصغيرة من الأطفال، من عمر 6 أشهر و حتى 12 عاماً.

وأشار استشاري أول المناعة و عضو هيئة التدريس بكلية الطب إلى أن أعراض الفيروس المخلوي، هي الرشح، إحتقان الحلق، أرتفاع بسيط في درجة الحرارة، و فقدان الشهية، بالإضافة إلى حالة من الإعياء الجسدي.