رئيس جامعة طنطا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الطبي

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة في قطاع الخدمات الطبية "تحت الانشاء"، وما تم إنجازه في الخطة التنفيذية لإعادة تشغيل مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي للجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام بكلية الطب، والدكتور عبد الحميد بهنسي رئيس قسم جراحة المسالك البولية، واحمد إبراهيم الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية بالجامعة.

صرح الدكتور محمود ذكي بأنه تم متابعة ما تم إنجازه في الخطة التنفيذية لإعادة تشغيل مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال خلال الاجتماع ، والتوجيه بتذليل اى عقبات لاعادة تقديم المركز خدماته للمرضى بمحافظات وسط الدلتا في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولي جامعة طنطا مسئولية ملف إعادة تشغيل المركز، مؤكدا على توفير كافة آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين بالمركز.

وأضاف الدكتور محمود ذكي أن تم استعراض الموقف من بدء تشغيل مستشفى الجراحات الجديدة، وما تم في استلام الاجهزة والإنشاءات والموقف المالي والتجهيزات الخاصة بالمستشفى، بالإضافة الى متابعة الإنشاءات الخاصة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى ومتابعة سير العمل واستلام الكبسولة الجراحية و ماكينة الغسيل الكلوي، موضحا انه تم استعراض تقارير عن عمليات الترميم بمستشفى الطلبة تمهيدا لتشغيله بالتزامن مع افتتاح مستشفى جراحة الكلى والمسالك البولية.

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