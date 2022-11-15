أخت جورجينا رودريجيز تهاجم شقيقتها وتتهمها بعدم مساعدتها ماديًا

اتهمت باتريشيا رودريجيز، شقيقة جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أختها بعدم مساعدتها أثناء الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقال باتريشيا في تصريحات عبر قناة Telecinco الإسبانية:"أنا مفلسة وأختي لا تساعدني. أكثر ما يؤلمني هو أطفالي ، وليس أنا. بعد كل شيء ، مع قطعة خبز يمكنني أن أتناولها بصعوبة ، لكن أطفالي ؟ وهم أبناء وبنات أختها!"

وأردف: "جورجينا ، أحتاج إلى المساعدة ، أنت أختي. أعلم أنه ليس عليها التزام ومسؤولية بي ، لكن بما أنها داعمة وجيدة جدًا مع الآخرين ، على الأقل أن تكون كذلك مع أبناء إخوتها وبنات إخوتها."

ويمر كريستيانو رونالدو بفترة صعبة مع مانشستر يونايتد، بعد إصداره تصريحات هاجم فيها علنًا إدارة النادي الإنجليزي، ومدرب الفريق، الهولندي إريك تين هاج.

ويستعد كريسيتانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.