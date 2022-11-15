هالة مصطفى: دوري المرتبط هديتنا لجماهير الأهلي

أكدت هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب دوري المرتبط بمثابة هدية من الجهاز الفني واللاعبات لجماهير النادي.

وأوضحت أن مشوار الفريق نحو لقب البطولة لم يكن سهلًا بالمرة، وأن الجهاز الفني واللاعبات تعاهدوا في بداية الموسم على الفوز بكل الألقاب.

وأضافت أن بطولة دوري المرتبط مهمة للغاية وتمنح دوافع كبيرة للفوز ببقية بطولات الموسم الجاري، وأن الفريق عازم على تحقيق إنجازات كبيرة تليق بالنادي وجماهيره.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 77-45 في إياب المباراة النهائية ليحصد اللقب.