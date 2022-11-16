3 ملفات هامة على طاولة الخطيب في الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن عدة ملفات هامة تنتظر طاولة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد عودته من رحلته العلاجية في فرنسا.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد عاد مساء أمس، من رحلته العلاجية، التي خاضها خلال الفترة الماضية في فرنسا.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامجه “البريمو” على قناة “تن تي في”: “ هناك العديد من الملفات الحاسمة التي تنتظر محمود الخطيب في النادي الأهلي على رأسها استكمال ملف الراعية والرعاة الجدد على قميص الفريق في الموسم المقبل فضلاً عن الترتيب للصفقات الجديدة مع السويسري مارسيل كولر قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.

وأضاف: “ومن المقرر أن يناقش الخطيب أيضاً موعد افتتاح فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامس بعد الانتهاء منه”.

3 صفقات في الأهلي

يذكر أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد تعاقد مع 3 صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي الماضي، والتي تتمثل في كلا من البرازيلي برونو سافيو، قادماً من بوليفار البوليفي، وشادي حسين ومصطفى سعد الشهير بميسي، من سيراميكا كليوباترا.