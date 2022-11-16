عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 ملفات هامة على طاولة الخطيب في الأهلي.. تفاصيل

محمود الخطيب، رئيس
محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن عدة ملفات هامة تنتظر طاولة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد عودته من رحلته العلاجية في فرنسا.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد عاد مساء أمس، من رحلته العلاجية، التي خاضها خلال الفترة الماضية في فرنسا.

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

قرار نهائي .. موقف كولر من ضم موهبة الإسماعيلي للأهلي

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامجه “البريمو” على قناة “تن تي في”: “ هناك العديد من الملفات الحاسمة التي تنتظر محمود الخطيب في النادي الأهلي على رأسها استكمال ملف الراعية والرعاة الجدد على قميص الفريق في الموسم المقبل فضلاً عن الترتيب للصفقات الجديدة مع السويسري مارسيل كولر قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.

وأضاف: “ومن المقرر أن يناقش الخطيب أيضاً موعد افتتاح فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامس بعد الانتهاء منه”.

بفرمان من كولر.. 4 نجوم يقتربون من التجديد في الأهلي |أسماء مدوية

قرار مفاجئ من كولر بشأن بدلاء الأهلي .. تفاصيل

3 صفقات في الأهلي

يذكر أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد تعاقد مع 3 صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي الماضي، والتي تتمثل في كلا من البرازيلي برونو سافيو، قادماً من بوليفار البوليفي، وشادي حسين ومصطفى سعد الشهير بميسي، من سيراميكا كليوباترا.

الخطيب الأهلى النادي الأهلي محمود الخطيب محمد فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-11- 2022

66 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار البيض بالأسواق اليوم الأربعاء

نشاط للرياح وسقوط أمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11- 2022

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الهجمات الصاروخية الروسية على كييف

3 ملفات هامة على طاولة الخطيب في الأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

في دقيقة ونصف.. أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية وتصحيحها

تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلة صحية خلال 5 دقائق فقط

بمكون واحد من مطبخك يمكنك حرق دهون البطن العنيدة للأبد

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ