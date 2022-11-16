بعد صواريخ بولندا.. مجلس الأمن الروسى: الغرب يسعى لحرب عالمية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الدول الغربية تسعى لإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة إثر تصعيدها الصراع مع روسيا، وذلك بعد حادثة صواريخ بولندا.

وغرد ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تثبت قصة الضربة الصاروخية (الأوكرانية) على مزرعة بولندية شيئًا واحدًا فقط وهو أن الغرب من خلال حربه الهجينة مع روسيا يزيد من احتمالية اندلاع حرب عالمية".

جاء ذلك بعد ضربة صاروخية على بلدة بشيفودوف البولندية، ما أدى إلى اثنين من مواطني الجمهورية البولندية.

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية استدعاء السفير الروسي في وارسو، وقالت إن "صاروخا روسيا" سقط على قرية بولندية، من دون تحديد ما إذا كانت روسيا من أطلقته.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصاروخ سقط على بلدة بشيفودوف في حدود الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية.

بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه "ليس لدينا أدلة دامغة عن مصدر الصاروخ" الذي سقط على قرية شرق بولندا، قرب الحدود مع أوكرانيا، والذي أودى بحياة شخصين.

وفي ذات السياق، قالت فرنسا إنه من الضروري توخي الحذر، عند الحديث عن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية قرب حدود أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا، قد أُطلق من روسيا، متعهدا بتقديم كل الدعم للسلطات في وارسو.

فيما قال نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، إن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة في الانفجار الذي وقع شرق بولندا، للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول الناتو إلى مواجهة روسيا.

وأضاف شيريميت " روسيا تمتلك أسلحة فائقة الدقة ويتم استبعاد أي استهداف لأراضي بولندا .. معربا عن اعتقاده بأن روسيا تتعامل مع استفزاز رخيص تخطط له القوات الأوكرانية، والغرض منه هو جر دول الناتو رسميا إلى النزاع في أوكرانيا".