عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الذهب
الذهب

استمرت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر في التراجع بعد ما سجلت  أعلى مستوى في تاريخها يوم الأحد 13 نوفمبر، حيث قفزت أسعار الجرام عيار 24 الى 1500 جنيه بالمصنعية حينها، إذ يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ويبحث الكثير من الشباب الراغب في الزواج وكذلك اللذين يريدون حفظ أموالهم واستثمارها  بالتعرف على  أسعار الذهب ، إذ  تراجع  عيار 21 إلى 1,258 جنيها بعد ما وصل الى 1,275  جنيها يوم الأحد 13 نوفمبر  ، فيما سجل  1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، كما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس  1,078  جنيها   فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 839 جنيها بعد 850  جنيها للبيع.

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

وصعد  سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل أعلى مستوى وصل إليه الأحد 13 نوفمبر ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1457 جنيها للشراء الأحد الماضي. 

وعن أسعار الذهب اليوم  الخميس 17 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,258 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين  1,078 و 1,083 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الفتيات والشباب المقبلين على الزواج وكذلك الأشخاص الذين يسعون الى الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، بمعرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث  سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1,258 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1,264 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في  الاثنين 9 مايو، ليتخطاه  الأحد  13 نوفمبر  مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1275 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر فسجل هبوطا ليصل الى 1,258 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 يهتم به الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,258 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1,445 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1,258 جنيها للبيع و 1,264 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 1,078 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الخميس عيار 14 : 839 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 10,112 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الخميس عيار 24 : 1,773 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

 وتعتبر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية مختلفة و يتوقف ذلك على كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويبحث الكثير يوميًا عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي، إذ هبط الأصفر في البورصة العالمية بقيمة -4.92 دولار.

وعن أسعار الذهب عالميا،  فشهدت اليوم  تراجعا، إذ سجل المعدن الأصفر 1,773.88 دولارا  مسجلا هبوطا  بحوالي (0.28%).

وانخفض  الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,773.88 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي.

الذهب 

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية تراجعا  اليوم بنسبة (0.28%)، بقيمة أكثر من -4.92 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,773.88 دولارا.

الذهب
الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن أسعار الذهب بمصر اليوم أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية أسعار الذهب اليوم عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

هتتحبسوا قريب | بسمة وهبة توجه رسالة نارية للتجار الجشعين .. فيديو

موضوعات متعلقة

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

اشترى شبكتك| جرام الذهب يسجل 846 جنيه بمحلات الصاغة اليوم

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

وصفة لعلاج الحسد والعين .. داوم عليها يحفظك الله

قابيل وهابيل جرجا .. القصة الكاملة لتخلص مزارع من شقيقه بسبب قطعة أرض بسوهاج

أخبار التكنولوجيا|بأقل من 4000 جنيه أفضل الموبايلات في 2022 .. وأرخص هاتف 5G من نوكيا

سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ