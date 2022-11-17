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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جامبيا يكشف سبب رفضه تدريب الإسماعيلي: «أنا عايز بطولات».. فيديو

صدى البلد

 

أكد البلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب جامبيا، أنه تلقى عرضًا لتدريب نادي الإسماعيلي، لكن الأمور لم تتم.

وقال المدرب البلجيكي توم سينتفيت، "تلقيت عروضًا للرحيل عن رحيل منتخب جامبيا، ولكني رفضت ومن بينها عروض مصرية".

وأشار توم سينتفيت إلى أنه تلقى عرضًا من الإسماعيلي لتدريب الفريق، لكنه لم يقبله.

وأكد توم سينتفيت أن الأمور المادية لم تكن سببًا في عدم قبوله عرض نادي الإسماعيلي.

وشرح توم سينتفيت سبب رفضه تدريب الإسماعيلي قائلًا: "أنا أريد أن أحصل على البطولات ولكن الإسماعيلي في الوقت الراهن يمر بظروف صعبة رغم أن له تاريخ كبير في السابق".

عرض تدريب الاسماعيلي..

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وأشار إلى أنه لم يتحدث في التفاصيل مع إدارته الإسماعيلي حول اللاعبين، ومصر لديها أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وهي أندية عملاقة في أفريقيا، وأندية أخرى مثل بيراميدز وفيوتشر، ما يجعل المنافسة صعبة للإسماعيلي.

وأكد توم سينتفيت أن الأهلي والزمالك أكبر الأندية الأفريقية، مضيفًا أن كرة القدم المصرية هي أفضل كرة قدم في أفريقيا فالأهلي والزمالك مثل الأندية الأوروبية.

وأكد أيضًا أن الدوري المصري هو الأقوى في القارة.

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