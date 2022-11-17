توزيع 35 لاب توب لطلاب الإعاقة البصرية في احتفالية وزارة التضامن بجامعة حلوان

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان حفلاً لتوزيع منحاً دراسية لعدد ٥٠ طالب وطالبة من المتفوقين بعشر كليات علمية وإنسانية، وكذلك توزيع أجهزة لاب توب على طلاب الإعاقة البصرية ومعرض للأسر المنتجة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

كما شارك في الإشراف فريق عمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وبالتعاون مع إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وبمشاركة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية برئاسة الأستاذة الدكتورة سناء حجازي.



كما حضر الاحتفالية بعض عمداء ووكلاء كليات الجامعة في قطاعى التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب، وممثلي بعض الجمعيات وجمعية الأورمان.

حيث تم توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم مقدمة من جمعية الأورمان، و مكافآت شهرية تشجيعية للطلاب الفائقين بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً مقدمة من الجمعية الشرعية، وكذلك عمل معرض للأسر المنتجة.



ويأتي برنامج حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية في إطار بروتوكول التعاون المبرم إبريل الماضي بين الوزارة وجامعة حلوان ، لاستحداث وحدة للتضامن الإجتماعي داخل الجامعة لتقديم حزمة من الخدمات الإجتماعية للطلاب ، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التوعوية مثل دفع المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة ، وتنفيذ برامج تتعلق بالتمكين الإقتصادي وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على التواصل والمشاركة في خدمة المجتمع .

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بهذه الاحتفالية لما لها من أهمية كبير في دعم ذوي الهمم، وتشجيع المتفوقين ودعم الصناعة، مشدداً على أهمية المبادرات الرئاسية وتشجيع الطلاب من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة، مقدماً الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لما تقوم به من مجهودات لخدمة طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، أن الوزارة تدعم الطلاب من خلال مبادرات الدولة والقيادة السياسية لتحفيز الطلبة والاهتمام بذوى الهمم وتفعيل مذكرات التفاهم بين الوزارة والجامعة .

وخلال كلمته تحدث الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن أهمية هذه الأنشطة والفعاليات لطلاب الجامعة وتحفيزهم على التفوق والتميز في التعليم، شاكراً كل القائمين على الحفل الذين استطاعوا توفير ٣٥ جهاز لاب توب لطلاب الإعاقة البصرية، مما سيساهم في زيادة تحصيلهم ومتابعتهم ومواكبة التطورات العصرية.

أكد الدكتور وليد السروجى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية المشاركة المجتمعية من خلال التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ولاسيما أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة بتعزيز المسؤولية المجتمعية مع الأطراف المجتمعية المختلفة ، بالإضافة إلى أهمية التواصل لمزيد من الأنشطة والمعارض من خلال الأسر المنتجة لدعم الطلبة وتسويق مشروعات الأسر المنتجة داخل الجامعة.

وقد أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجامعة لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أهمية البرامج التنموية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والدور الهام الذي تقوم به الوحدة داخل الجامعة بجهود متميزة لصالح طلاب الجامعة بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وأهمية تعاون الوزارة مع الجامعة من خلال برتوكول التعاون المبرم بين الطرفين وتحقيق أهدافها لصالح العملية التعليمية وخدمة المجتمع .

وعلى هامش الحفل تم افتتاح معرض للأسر المنتجة لعرض الملابس والحلى والمفروشات وغيرها من منتجات الأسر المنتجة.

وقد تم تنظيم الاحتفالية تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الاستاذة هند أبو عزيزة مدير إدارة التكافل الاجتماعي.