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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحو أفق رقمي واعد

تقدّم 121 خدمة متنوعة لـ30 مليون شخص.. السعودية تطلق منصة «نسك» للحج والعمرة

الحج
الحج

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الخميس، عن إطلاق المنصة الوطنية للحج والعمرة «نسك» رسميًا، وذلك خلال مشاركته في «ملتقى الحكومة الرقمية 2022» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، بعنوان «نحو أفق رقمي واعد».

وأوضح الربيعة، أن المنصة تُقدم حاليًا أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن منصة نسك تقدم 75 خدمة لقطاع الأعمال، ونحو 45 خدمة لقطاع الأفراد، كاشفًا عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بالتعاون مع أكثر من 10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والربط والتكامل مع 25 جهة حكومية.

وبين وزير الحج والعمرة، أن أحد العوامل الرئيسية في إثراء تجربة ضيوف الرحمن هو التجربة الرقمية، لافتًا إلى أن منصة "نسك" وهي منظومة متكاملة الخدمات تأتي تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بالتعاون مع وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة.

وتطرق الربيعة إلى أن المنصة تستهدف تعريف ضيوف الرحمن على جميع مراحل أداء العمرة، وتعريفهم بالمناطق التاريخية والمواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن "نسك" تعد منصة موثوقة لتقديم الخدمات المتكاملة بكل شفافية في موقع واحد لتسهيل التخطيط للرحلة الإيمانية، والتعريف بالخدمات الصحية، والأنظمة والإجراءات، وإرشاد الذي يحتاج ضيف الرحمن من جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن الملتقى يهدف في نسخته الأولى، إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًا ودوليًا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومشاركة التجارب، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

نسك وزير الحج والعمرة الحج السعودية ملتقى الحكومة الرقمية 2022

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