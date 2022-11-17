اليوم.. عرض نرجعلك و الريكوتا ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الفيلم التونسي " نرجعلك " ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



فيلم "نرجعلك"، لـ ياسين الرديسي، إنتاج تونس، تدور أحداثه حول اتباع مجموعة من الشباب خطى مغني تونسي يهودي منفي، إذ يحاولون ترميم أعماله المنسية التي كرسها بأكملها لحبه لوطنه الأم.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في الساعة الـ 9:00 بالمسرح الصغير.

كما يعرض اليوم فيلم "الريكوتا"، ضمن كلاسيكيات القاهرة، في فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



فيلم "الريكوتا"، لـ بيير باولو بازوليني، إنتاج إيطاليا، فرنسا، تدور أحداثه حول مخرج يحاول صناعة فيلم "الخروج" عن صلب المسيح، في حين أنه هو وفريق العمل والممثلين يتصرفون بالصورة الأقل تدينًا على الإطلاق.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 35 دقيقة، في الساعة الـ 12:30 بسينما الهناجر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.