محمد صلاح يتوجه لـ دبي لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم

يتوجه اليوم محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر في النسخة الثالثة عشر ، بعد تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر ، على أن يعود صلاح للكويت في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا.

أعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر فى النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال الحفل "جلوب سوكر" الذى ينطلق اليوم الخميس لتوزيع جوائز الأفضل فى عالم كرة القدم .

و يتصدر المرشحين : محمد صلاح نجم ليفربول بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.