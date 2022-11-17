المصري: موافقة أمنية مبدائية لإقامة تدريبات الفريق الأول ببورسعيد

توجه وفد رسمي من مجلس إدارة النادي المصري، ممثلًا في رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس مجلس الإدارة واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة، لزيارة مديرية أمن بورسعيد لبحث إمكانية تدريب الفريق الأول بالمحافظة.

والتقي وفد المصري باللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة ترتيبات إقامة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ببورسعيد خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال.

وأكد رجب عبد القادر المتحدث الرسمي للنادى المصري أن التحرك جاء عقب التواصل مع مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد وبناء على طلب ورؤية الجهاز الفني.

وأضاف عبد القادر أن الأمور سارت بشكل جيد خلال الاجتماع وجارى انتظار صدور القرار النهائى لبدء التنفيذ.