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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات

محافظ بورسعيد حي
محافظ بورسعيد حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في مناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب بنطاق حي الزهور،  وذلك على غرار تطوير مناطق شباب المدينة وقبضايا و علي بن أبي طالب، رافقه خلالها الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور،  والشركات المنفذة للمشروع.

محافظ بورسعيد حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات

وأكد محافظ بورسعيد أن حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويشهد تطوير شامل في البنية التحتية غير مسبوق، والتي تأتي استمرارا لخطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة الاتجاهات، مشيرا أن أحد أولويات محافظة بورسعيد الارتقاء بمستوى المشروعات الخدمية التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين، وسعت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد لحل واحدة من أكبر المشكلات التي استمرت لسنوات طويلة بداخل اكثر الأحياء  كثافة سكانية ( الزهور والضواحي)  ،  وهي مشكلة الصرف الصحي و تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمناطق السكنية وما يعقبها من ٱثار سلبية على قاطني تلك المناطق.

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محافظ بورسعيد حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات

واستعرض محافظ بورسعيد مع المسئولين عن الأعمال المدة الزمنية المقررة للانتهاء من مشروع تطوير الصرف الصحي في مناطق عمر بن الخطاب و خالد بن الوليد.

محافظ بورسعيد حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات

 ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي بجميع المناطق داخل حي الزهور،  والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل،  والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لنهو العمل،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى.

محافظ بورسعيد حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات
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