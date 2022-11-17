السكرتير المساعد ببني سويف يشرف على حملات لجنة حماية المستهلك

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وفي هذا السياق أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد "اليوم"على حملة "مفاجئة" للرقابة التموينية والصحية بمدينة بني سويف العاصمة،وأسفرت عن تحرير 12 محضراً لمخالفات متنوعة بمحلات وأنشطة تجارية شملت :عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وتدني اشتراطات النظافة،بجانب غلق وتشميع 3 معامل تحاليل لإداراتها بدون ترخيص، وتحرير محاضر لحيازة أدوية ومواد كيمياوية منتهية الصلاحية ، وعدم توافر طبيبة وكيميائيين لسحب العينات وعدم وجود أطقم تمريض متخصص.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر السلع،حيث التقى السكرتير المساعد عدداً من المواطنين ،مستفسراً منهم على مدى توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء،والإقبال على السلع الغذائية والاستهلاكية ،خاصة السلع الأساسية من السكر والأرز والزيوت وغيرها من السلع ، وذلك ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وأشار السكرتير المساعد أن تلك الحملات تأتي في إطار تكليفات المحافظ" د. محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة الميدانية لحركة السوق وانتظام حركة البيع، وتوافر السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها ، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع ،والإعلان عن أماكن تواجد بعض أنواع السلع التي قد لا تكون متوافرة في بعض المحال التجارية، وذلك بالتوازي مع توجيه حملات الرقابية التموينية يوميا على مستوى المدن والقرى والتي تضم كافة الأجهزة المعنية من: التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية وغيرها.

شارك في الحملة كل من: هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ومسؤولى العلاج الحر ومراقبة الأغذية والتمريض.