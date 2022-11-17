تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الخميس

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الخميس بتراجع هامشي، ليعاود خسائره، في ظل تباين أداء القطاعات، وسط تدني السيولة.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.08%، بخسائر بلغت 9.22 نقطة، هبط بها إلى 11,142.02 نقطة

وتراجعت قيم التداول فى سوق الأسهم السعودية إلى 4.24 مليار ريال، مقابل 5.72 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت كميات التداول إلى 107.5 مليون سهم، مقارنة بـ 130.45 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، مقابل ارتفاع 10 قطاعات أخرى، وأغلق قطاع الأدوية بدون تغيير، وتصدر قطاع الاستثمار والتمويل الخسائر بتراجع نسبته 1.91%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.36%، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 0.24%.

وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى المكاسب بعد صعوده 0.96%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.22%، وصعد قطاع الطاقة 0.07%.

وعلى صعد أداء الأسهم، شملت الخسائر 93 سهماً تصدرها سهم "شمس"، بنسبة تراجع بلغت 4.73%، وجاء إغلاق 113 سهماً باللون الأخضر، بصدارة سهم "اتحاد الخليج الأهلية" الذي أغلق مرتفعا 9.94%.

وسجل "الراجحي" أعلى قيمة تداول بـ 401.5 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لـ"دار الأركان" بكمية تداول بلغت 5.62 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 1.02%، بمكاسب بلغت 190.57 نقطة، صعدت به إلى مستوى 18,838.37 نقطة.

وتصدر سهم "برج المعرفة" المكاسب بعد أن قفز 30% في أولى جلساته، وكانت أعلى الخسائر لسهم "جاز" بنسبة تراجع بلغت 6.98%.