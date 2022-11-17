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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير مركز قيادة الجيش الأوكراني في خيرسون

قصف روسي
قصف روسي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن الجيش الروسي دمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون.

وقالت الدفاع الروسية، إن “القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية كانت تعمل وضربت مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة نادنيبريانسكي ومركز الاتصالات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون”.

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ويقع المكانان بالقرب من مدينة خيرسون، على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وقد استعادتهما القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وأكد الدفاع الروسية تدمير 74 وحدة مدفعية.

وأضافت أنه “في زابوريجيا، دمرت القوات الروسية ورش عمل مجمع أبحاث وإنتاج الإيسكرا، الذي أنتج مكونات إلكترونية لإصلاح محطات الرادار وأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة”.

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