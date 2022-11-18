دعاء قصير لغفران الذنب في يوم الجمعة.. مستجاب قبل الظهيرة

دعاء قصير لغفران الذنب في يوم الجمعة.. يغفل الكثيرون عن دعاء قصير لغفران الذنب في صباح يوم الجمعة، ذلك اليوم الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بساعة إجابة لا يرد فيها سائل ولا يخيب رجاء.

يقول تعالى: "وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ".

وفي كيفية إدراك ساعة الإجابة من يوم الجمعة روى الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك من فقهاء الشافعية من وجه بطريقة مُثلي لإدراكها بأن يقوم كل مسلم بتخير ساعة للدعاء ويهب مثل ثوابها لمن شاء من أمة المسلمين، فيما اختلف الفقهاء في كيفية إدراكها هل من ليلة الجمعة أم من نهارها؟، هل قبل الصلاة أم قبل مغيب شمس يوم الجمعة إلا أن الأرجح ساعة ما بعد صلاة العصر وقبل الغروب فاجتهد بالدعاء والذكر فيها.

دعاء قصير لغفران الذنب في يوم الجمعة

1- (رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

2- (رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).

3- (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي).

4- (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

5- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ).

6- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

7- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

8- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

9- اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

9- اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار.

10- اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وبارك لنا فيما رزقتنا.

11- اللهم إنّي أسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقني وأحبابي فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبّ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً فتوفّنا غير مفتونين، وأسألك أن ترزقنا حبّك وحبّ من يحبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبنا إلى حبّك.

12- اللهم من كان مريضًا منهم فاشفهِ، ومن كان محتاجًا فاقضِ حاجته، ومن كان مهمومًا فأذهب همّه، وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم.

13- اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ارأف بي، ربي تقبل لي دعاء يغفر الذنوب والكبائر جميعاً.

14- ربي اغفر لي من الذنوب التي تقطع الرجاء، ومن الذنوب التي تمسك غيث السماء، ومن الذنوب التي تكشف الغطاء، استغفر الله العظيم حياء من الله، أستغفر الله العظيم رجوعاً إلى الله، أستغفر الله العظيم ندماً واسترجاعاً.

15- اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ سيّئة ارتكبتها في بياض النّهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسرٍّ وعلانية وأنت ناظر إليّ، اللهم إني استغفرك من ذنب فعلته عن عمد أو جهل مني، اللهم إني أستغفرك لكل الذنوب والكبائر ما علمت وما لم أعلم.