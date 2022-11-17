إضراب عمال المناولة الأرضية بمطار هيثرو البريطاني لـ3 أيام اعتبارًا من الغد

يبدأ حوالي 350 عاملًا أرضيًا في مطار هيثرو البريطاني، إضرابًا لمدة 72 ساعة اعتبارًا من يوم غد الجمعة، في نزاع حول الأجور، حسبما أعلنت نقابة "يونايت".

وذكرت النقابة أن الإضراب الذي يقوم به العاملون في شركة خدمات الطيران سيؤثر على مجموعة من شركات الطيران ويعطل عددًا من الرحلات التي تغادر مباني الركاب 2 و 3 و 4 في أكثر المطارات ازدحامًا في بريطانيا، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

من جانبه، قال الأمين العام للنقابة شارون جراهام: "يلعب أعضاء يونايت دورًا مهمًا في ضمان عمل الطائرات بأمان في مطار هيثرو".