السعودية تطلق مبادرة الأولوية لهم لتقديم العربات الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، مبادرة "الأولوية لهم" لتقديم خدمة العربات الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.



وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - أن المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف المشقة وتسهيل الخدمة لهم من خلال عدة نقاط على مداخل المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة.



وأشار إلى أن المبادرة تقدم من خلال تحديد مواقع ومسارات وفريق عمل يقومون بخدمة هذه الفئة وتسهل في تحقيق أهداف الإدارة بما يكفل للأشخاص سلامة الوصول السليم والميسر والتعامل الأمثل للفئة المستهدفة وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

