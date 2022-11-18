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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محادثات القاهرة.. روسيا مستعدة للقاءات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة

علما روسيا وأمريكا
علما روسيا وأمريكا

نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كانت واشنطن مستعدة.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد محادثات مقبلة في القاهرة بشأن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أن المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية في كلا الجانبين ستبدأ 29 نوفمبر بالقاهرة.

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وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة، ستعقدان مفاوضات بشأن معاهدة "ستارت" حول الحد من الأسلحة النووية في القاهرة.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن وفدين من موسكو وواشنطن، سيجتمعان في القاهرة في أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، لمناقشة معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

وأشار ريابكوف إلى أن الوفد الروسي سيرأسه نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة النووية، بالخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف.

وخلص نائب الوزير إلى أن "استئناف عمليات تفتيش ستارت هو أحد الموضوعات العديدة المدرجة على جدول أعمال الحدث القادم".

روسيا الولايات المتحدة الخارجية ريابكوف القاهرة

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