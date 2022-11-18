الموت يفجع الفنان محمد مهران

أعلنت مي عبد الحافظ، زوجة الفنان محمد مهران، وفاة جدته وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”.

كتبت مي: "توفيت إلى رحمة الله المغفور لها جدة زوجي والعزاء في دار مناسبات دياب غانم مصر القديمة بعد صلاة المغرب اللهم ارحمها واغفر لها”.

يذكر أن أكد الفنان محمد مهران ، أن دراسته في معهد الفنون التمثيلية هي ما منحته الخبرة الفنية اللازمة حتي يصبح فنانًا موهوبًا، مؤكدًا أن أساتذته في المعهد هم من طوروا شخصيته في التمثيل وكلهم لهم الفضل لما هو فيه الآن من نجاح.

وتابع "مهران" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه سيتم طرح مسلسل "رمضان كريم" في جزئه الثاني بشهر رمضان المقبل، مع أحمد السبكي، مؤكدًا أن سفره خارج مصر لحضور وتقديم عروض مسرحية أفاده كثيرًا في رحلته الفنية، خاصةً في طرق الأداء الجديدة، في ضوء قابليته للتعلم باستمرار.

وقال الفنان إنه حصل على عدة منح دراسية بعد دراسته في المعهد، وقام بالعديد من الأعمال المسرحية في العديد من الدول في روسيا ورومانيا والمغرب ودول أخرى، مشددًا على أن الموهبة هي حجر الأساس الذي يستطيع الإنسان البناء عليه وتطوير الأداء التمثيلي مع مرور الوقت حتى يمكنه استغلال موهبته بشكل جيد.