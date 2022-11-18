شذى حسون بعباءة وحجاب أمام "الحضرة القادرية" بالعراق





شاركت الفنانة العراقية شذى حسون، متابعيها على موقع تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لها.



وظهرت شذي حسون خلال زيارتها لمقام عبد القادر الكيلانى فى العراق، ويعرف بـ "الحضرة القادرية"، وهي ترتدي العباءة السوداء وتضع على رأسها الحجاب.



أحدث أغاني شذى حسون



وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون فى فبراير الماضي كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان" حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".



وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.