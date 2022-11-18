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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة نور تستعرض جمالها بإطلالة شتوية جذابة .. صور

هبة نور
هبة نور

جذبت الفنانة السورية هبة نور انظار جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مستعرضة أنوثتها بلوك مثير وجذاب.


وتألقت هبة نور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت جيبة قصيرة فوق الركبة، ونسقت معها بادى كت اسود، ابرز أنوثتها وقوامها الممشوق ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة بشكل ويفي مرتب وناعم.


واختارت هبة نور ماكياج ناعما يتماشى مع ملامحها، فإعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا السوداء.


 أحدث أعمال هبة نور مشاركتها فى المسلسل السوري "جوقة عزيزة" مع: نسرين طافش، وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.


وشاركت ايضا فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، بطولة كلًا من باسم ياخور، جمال سليمان،  هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

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IMG_٢٠٢٢١١١٨_٠٤١٢٤٢
IMG_٢٠٢٢١١١٨_٠٤١١١٦
IMG_٢٠٢٢١١١٨_٠٤١١١٦

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