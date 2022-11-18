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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة "دوى" لتمكين الفتيات تشارك بلوحة فنية بفعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

صدى البلد

شاركت شهد أبازيد  سفيرة مبادرة "دوَي" في فعاليات قمة المناخ Cop27 ، بمدينة شرم الشيخ، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وجاءت مشاركة شهد أبازيد  سفيرة مبادرة "دوَي" ، من خلال عرض احدى لوحاتها الفنية والتى تعبر عن مدى تأثير التلوث البيئي علي الكائنات البحرية.

وقالت سفيرة المبادرة: إن الفتيات ضمن أكثر الفئات تأثراً بالتغيرات المناخية، على الرغم من دورهن الرئيسي في حماية الأسر والمجتمعات من آثار تلك التغيرات وتحقيق الأمن الغذائي" .

والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات - دوّي - تأتى برعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلقها المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع يونيسف، وهدفها تمكين الفتيات وتوصيل أصواتهن وحصولهن على المهارات والخدمات الرئيسية.

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