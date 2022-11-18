سفيرة "دوى" لتمكين الفتيات تشارك بلوحة فنية بفعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

شاركت شهد أبازيد سفيرة مبادرة "دوَي" في فعاليات قمة المناخ Cop27 ، بمدينة شرم الشيخ، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وجاءت مشاركة شهد أبازيد سفيرة مبادرة "دوَي" ، من خلال عرض احدى لوحاتها الفنية والتى تعبر عن مدى تأثير التلوث البيئي علي الكائنات البحرية.

وقالت سفيرة المبادرة: إن الفتيات ضمن أكثر الفئات تأثراً بالتغيرات المناخية، على الرغم من دورهن الرئيسي في حماية الأسر والمجتمعات من آثار تلك التغيرات وتحقيق الأمن الغذائي" .

والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات - دوّي - تأتى برعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلقها المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع يونيسف، وهدفها تمكين الفتيات وتوصيل أصواتهن وحصولهن على المهارات والخدمات الرئيسية.

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