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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"نحو مدرج كامل العدد" ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس  يوم السلا القادم الموافق 19/11/2022 ندوة بعنوان"نحو مدرج كامل العدد" في تمام الساعه الواحدة ظهرًا يحاضر فيها  الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، نائب وزير التعليم العالي الأسبق ومؤسس الجامعة اليابانية في مصر.


يدير الندوة الدكتور  حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط.

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وتحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،و الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتشرف الدكتور حسام طنطاوي القائم بعمل عميد كلية الآثار بدعوتكم مع الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحضور ندوة توعوية وورشة عمل عن الزراعة المنزلية وإعادة التدوير للأدوات المنزلية في الزراعة بعنوان: "خضرها تجني آثارها" يوم الاثنين القادم ٢١-١١-٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا بالدور الثاني، الندوة سيتم عقدها بالتعاون مع فريق أ. أسماء العشري صاحبة مبادرة (ازرع بيديك).

تقام الندوة تحت إشراف الدكتورة سوسن عيسي المشرف على مشروعات البيئة وخدمة المجتمع ود.رشا المفتش مدير الإدارة في إطار السعي لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، ومواكبًة وتأييدًا لجهود الدولة المصرية لفاعليات مؤتمر المناخ COP27، ودعمًا للمبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" لمواجهة تغيرات المناخ وتستهدف الورشة تقديم المعلومات الأساسية عن الزراعة المنزلية (أدوات – بذور- خطوات الزراعة – العناية بالنباتات)، مع تسليط الضوء على الآثر الإيجابي الذى يجنيه الفرد من توافر النباتات داخل المنزل ودورها الحيوي فى امتصاص الكربون وتقليل انبعاثاته وهو ما له أثر كبير فى مواجهة تغير المناخ.

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