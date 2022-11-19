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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو .. شوقى علام: محتكر السلع ملعون والإبلاغ عنه واجب..عمرو أديب: نسأل ببكاء .. ليه ما رحناش كأس العالم؟

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

عمرو أديب: نسأل ببكاء وحسرة واستحقاق.. ليه ما رحناش كأس العالم
علق الإعلامي عمرو أديب، علي فوز المنتخب الوطني على نظيره منتخب بلجيكا، بهدفين مقابل هدف.

مبلغ خيالي.. تعرف على إجمالي تجهيزات كأس العالم بـ قطر
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفيفا اتخذ قرارًا بمنع تداول الخمور داخل الإستادات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر مع السماح بتقديمها للمشجعين خارجها.
 

قابلها في الاستوديو.. ابنة هند رستم تكشف كواليس لقاء والديها قبل الزواج
كشفت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، عن كيفية تعرف الفنانة الراحلة على زوجها، قائلة أن والدتها تزوجت مرتين، الأولي: من والدها حسن رضا، والثاني: الدكتور محمد فياض.
 
مفيش حاجة هتحصل.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس يوم 27 نوفمبر
كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وحقيقة ما تردد من شائعات عن عدم الاستقرار فيها يوم 27 نوفمبر الجاري.
 

شوقى علام: محتكر السلع ملعون والإبلاغ عنه واجب ..فيديو
أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن احتكار السلع حرام شرعا.
 
إبراهيم عيسى: سجل حقوق الإنسان في تركيا "أسود".. وأكبر عدد من السجناء صحفيين
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر 14 تقريرا سلبيا عن مصر، وفي الخارج نواجه تيار إسلام سياسي وهو الإخوان المسلمين الذي احتكر مراكز الأبحاث والجامعات ويتحدثون باسم الإسلام، مشيرا إلي أن الإخوان المسلمين سيطروا على جميع الجاليات الإسلامية في العالم الغربي سواء على أداء الجاليات أو التحدث باسمها.
 
المفتي: غياب الرحمة أدى لانتشار القطيعة وقسوة القلوب والغش.. فيديو
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،إنه هناك نصوصًا كثيرة تحث على التراحم والتكافل، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها، حيث يصف ربنا نفسه بالرحمة ابتداءً، وعليه يبتدئ المسلم عمله صغيرًا كان أو كبيرًا بـ «باسم الله الرحمن الرحيم».
 
مبيعرفوش يتكلموا | وصف صريح من إعلامي شهير لـ عمرو دياب وإليسا ..فيديو
قال الإعلامى ممدوح موسى ،  انه لا تعجبه المهرجانات  التي تمنح جوائز غير حقيقية مشيرا انه حصل على ميدالية ذهبية في احد المهرجات ثم نزلوها الى فضية ثم الى برونزية ثم الى شهادة تقدير ولم يحصل على هذه الشهادة قائلا " " استخسروها فيا " .
 
مشادة على الهواء بين أحمد كريمة وفريدة الشوباشي.. فيديو
نشبت مشادة كلامية على الهواء، بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أثناء الحديث عن علاقة الدين بالعلم، وحديث كريمة عن أن الرسم على الجسم حرام، ورفضت النائبة تصريحات كريمة.
 
خسارة | تعليق مفاجئ من أحمد موسى بعد فوز مصر على بلجيكا
أعرب الإعلامي احمد موسي عن سعادته بفوز منتخب مصر أمام بلجيكا في المباراة الودية التي انتهت منذ قليل في الكويت. 

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