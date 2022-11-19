يمنع الشيب ويجعل شعرك يطول بجنون.. اكتشفي فوائد حبة البركة وطرق الاستعمال

تقدم أخصائى التغذية دعاء نوير فوائد استعمال حبة البركة للشعر وجعله يطول بجنون ، كما انه يملئ فراغات الشعر ويمنع تساقطة.



فوائد زيت حبة البركة المزهلة



فوائد حبة البركة للشعر :

تحافظ حبة البركة على صحة فروة الرأس.

توازن حبة البركة إنتاج دهون الشعر.

تحفز حبة البركة نمو بصيلات الشعر.

تقضي حبة البركة على تساقط الشعر.

تعيد حبة البركة نمو الشعر التالف.

تمنع حبة البركة ظهور شيب الشعر.

ترطب حبة البركة الشعر

تبطل حبة البركة مفعول تأثير الجذور الحرة على الشعر.



أفضل طرق استخدام حبة البركة للعناية بالشعر



تدليك فروة الرأس بزيت حبة البركة مع التركيز على مناطق فقدان الشعر يوم بعد يوم.

استخدام عصير الليمون أو زيت الزيتون مع زيت حبة البركة للعناية بالشعر الدهني مرتين في الأسبوع لمدة ساعة قبل الإستحمام.

الاستفادة من ماسك زيت حبة البركة وزيت جوز الهند للشعر العادي 3 مرات في الأسبوع لمدة ساعة قبل الاستحمام.

تطبيق وصفة زيت حبة البركة مع زيت الخروع للشعر الجاف 3 مرات في الأسبوع لمدة ساعة قبل الاستحمام.