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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تشيز كيك الأناناس فى دقائق

صدى البلد

تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل تشيز كيك الأناناس بخطوات بسيطة وطريقة سهلة ومذاق لا يقاوم لعشاق الحلويات إليك التفاصيل .

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المكونات لعمل تشيز كيك الأناناس 


بسكويت : ثلاث أرباع الكوب (مطحون)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)
- جبن كريمي : علبة
- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب
- البيض : 2 حبة
- صفار البيض : 2 حبة
- سكر : ربع كوب
- عصير الأناناس : ثلث كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- أناناس : نصف كوب (مقطع / للتزيين)


طريقة لعمل تشيز كيك الأناناس 


حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
حضّري قالب التشيز كيك وادهنيه بالزبدة وبطّنيه بورق الزبدة.
في وعاء، اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة، ثم رصّي الخليط جيداً بقالب التشيز كيك لعمل طبقة القاعدة، ثم أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 10 دقائق، ثم أخرجيه واتركيه جانباً ليبرد.
لتحضير الحشوة: بإستخدام المضرب الكهربائي، اخفقي الجبن الكريمي حتى يصبح هشاً، ثم أضيفي اللبن الزبادي، والبيض، وصفار البيض، مع الخفق بإستمرار.
أضيفي السكر، وعصير الأناناس، والفانيلا، واخفقي حتى تتجانس المكونات تماماً.
اسكبي الخليط فوق قاعدة التشيز كيك ووزعيه جيداً، ثم أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 35 دقيقة.
أخرجي القالب واتركيه جانباً حتى يبرد لمدة نصف ساعة، ثم أدخليه إلى الثلاجة لحوالي 6 ساعات.
زيني التشيز كيك بالأناناس المقطع، ثم قطعيه وقدميه بارداً.

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