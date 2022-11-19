مدبولي في تلال الفسطاط.. أسواق جامع عمرو على 6000 متر وتضم بحيرة صناعية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، جولتهم في مشروع "حديقة تلال الفسطاط "، بتفقد مشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص والمنطقة المحيطة بها، كما شملت جولته مناطق القصبة والحفائر والأسواق المتاخمة لساحة الجامع، والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط العام للمشروع.



وخلال الجولة، صعد رئيس الوزراء ومرافقوه لأعلى نقطة مشاهدة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في مناطق القصبة والحفائر والأسواق، التي تندرج ضمن المخطط العام للمشروع وتقع على مساحات شاسعة بجوار ساحة جامع عمرو بن العاص، وفي أثناء ذلك قدم استشاري تنفيذ المشروع عرضا توضيحيا للمخطط العام للمشروع بمشتملاته، وشرح فيه منطقة القصبة التي تشمل تنفيذ مواقف للسيارات والأتوبيسات وتراسات ومجمع سينمات ومدخل رابط مع منطقة الأسواق وساحة رئيسية ومنطقة للجلوس ومسار مُشاة، مشيرا أيضا إلى أن منطقة القصبة والمغامرة تشمل عددا من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.



وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى منطقة الأسواق، حيث أشار اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إلى أنها عبارة عن منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 تحتوى على 19 محلا تجاريا ومواقف للسيارات وبحيرة صناعية ومساحات زراعية.