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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

25 خطوة ترصد مراحل مشروع الضبعة النووي

صدى البلد

مر مشروع الضبعة النووي، بعدة مراحل بدأت فى 2014 وحتى الآن 2022 ومازال العمل جاريا.

ويستعرض صدى البلد لقرائه مراحل المشروع والتى تلخصت فى 25 خطوة حتى الآن وهي ..

2014
- التحضير لإصدار مناقصة مقاول الهندسة والتوريد والبناء

2015
-مصر تتلقى ثلاثة عروض للاستثمار في مشروع الضبعة النووي من من روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

-نوفمبر 2015

- اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجي.

19 نوفمبر 2015

-  توقيع اتفاقية حكومية بين مصر و روسيا لإنشاء المحطة النووية في الضبعة.

2016

-  هيئة المحطات النووية توقع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات  للمشروع مع شركة أتوم ستروي اكسبورت الروسية.

مايو 2016

- بدء بناء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

2017

-  توقيع اشعار البدء في المشروع النووي ودخول عقود المشروع حيز النفاذ.

ديسمبر 2017
- بدء المرحلة التحضيرية للمشروع.

سبتمبر 2017

- بدء الدراسة في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

2018
- إجراء دراسات المسح الهندسي للمشروع.

مارس 2019

- اصدار إذن قبول موقع الضبعة
ابريل 2019

- المشروع النووي  يحصل على جائزة أفضل 3 مشروعات عالمية من حيث الانطلاقة.

اكتوبر 2019
- أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة مراجعة البنية التحتية النووي.


2020
- البدء في إنشاء الرصيف البحري.

يوليو 2021
- التقدم لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية.


 يوليو 2021
- بدء تصنيع المعدات طويلة الأجل للمحطة  أول معدة مصيدة قلب المفاعل في روسيا.

ديسمبر 2021

- التقدم بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة .

اكتوبر2021
- بدء تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة

اكتوبر 2021
-  هيئة المحطات النووية  تحصل على جائزة أفضل فريق عمل في الإشراف على تنفيذ مشروع الضبعة) .

اكتوبر 2021
-المشروع يفوز بالمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية

يونيو 2022

- بدء تصنيع وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة النووية بالضبعة.

يونيو 2022
-الحصول على إذن إنشاء الوحدة الاولي.

يوليو 2022
- وضع الصبة الخرسانية الاولي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة 

 أكتوبر 2022

-الحصول على إذن إنشاء الوحدة الثانية 

 نوفمبر 2022

-بدء الصبة الخرسانية للوحدة الثانية بمحطة الضبعة

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