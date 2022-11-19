وقف كروت تكافل وكرامة بعد شهرين الأبرز.. أنشطة وزارة التضامن خلال أسبوع

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١١ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال فيديو يرصد أبرز الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 11 نوفمبر

- التضامن الاجتماعي تهيب بأسر تكافل وكرامة تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة"، وتعطي شهرين مهلة قبل وقف العمل بالبطاقات القديمة حتى 15 يناير 2023.

السبت 12 نوفمبر

- في يوم العلوم والشباب بقمة المناخ.. المجتمع المدني يناقش البناء الأخضر وصفر كربون والوظائف الخضراء وموضوعات أخرى

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور جناح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنطقة الخضراء بقمة تغير المناخ COP 27.. وتثني على أدائه خلال الفترة الماضية، وتستشرف سبل التعاون في جهود مجابهة آثار تغير المناخ.

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين بحادث انقلاب أتوبيس الدقهلية.. وتنفذ تعليمات رئيس الوزراء لرفع التعويضات من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل ضحية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن قرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، كما سيتم اطلاق الإصدار الأول من مؤشر تقييم الأثر البيئي للجمعيات.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الجلسة التفاعلية حول "حق الأطفال في المشاركة بقضايا التغيرات المناخية" بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة اليونيسف.

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى صندوق مكافحة الإدمان يطلق سلسلة معسكرات تدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المدارس.

- انطلاق تدريبات الرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة "مودة" للشباب بالمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى ١٨ محافظة.

- وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان تفتتح معرضها الثانى للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب بمشاركة 48 عارض، بهدف توفير السلع المخفضة للطلاب والعاملين.

الأحد 13 نوفمبر

- على هامش قمة مؤتمر المناخ، وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية وتستعرض ملفات الوزارة ودمج حقوق الإنسان في كافة البرامج الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحقوق المدنية المتوفرة لمنظمات المجتمع الأهلي في مصر.

- التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة "الأثر التحويلى للفئات الأولى بالرعاية" ضمن فعاليات قمة مؤتمر تغير المناخ 27-COP”بشرم الشيخ و مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي يؤكد أن العمل الإنساني والتضامن مع المجتمعات المتضررة في صميم استراتيجية الحكومة المصرية 2030.

- التضامن الاجتماعى تطلق حملة "شتاء دافىء وبيت آمن"، وتضامن الاسماعيلية وقنا ينطلقا في توزيع بطاطين للأسر الاولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

الاثنين 14 نوفمبر

- القباج تعقد جلسة حوارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية من داخل وخارج مصر المشاركين في مؤتمر قمة المناخ COP-27 بشرم الشيخ، لمراجعة إجراءات التيسير والإتاحة بالمطارات والفنادق ومكان انعقاد المؤتمر ووسائل التنقل، سعياً لتحسين جودة الخدمات وتطبيق نفس التجربة في محافظات أخرى.

- ضمن فعاليات قمة مؤتمر المناخ COP27، القباج تشارك في جلسة "مراعاة حقوق العمالة في ظل التحول للاقتصاد صديق البيئة فى المنطقة العربية"، وتؤكد أن نشر الوعى التأمينى والبيئي بين العمال وأصحاب الأعمال ضروري لتحقيق الهدف المنشود من ترسيخ الوعي البيئي.

- على هامش فعاليات قمة المناخ، وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ووزيرة الشئون الاجتماعية والصحة بدولة فنلندا ويناقشان استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التمكين الاقتصادي، والتركيز على قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني.

- بنك ناصر الاجتماعي يقرر الابقاء علي تقديم عائد مرتفع لشهادة "رد الجميل" المخصصة لذوي الفضل من كبار السن اكثر من 60 ليصبح 17.5% سنويا وهو اعلي عائد بالسوق المصرفية.

- وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور تنظم ورشة عمل تحت عنوان " صامتون ومبدعون أينما نكون" بمشاركة الطلبة من ذوى الاعاقات السمعية والوحدة توفر دفعة ثانية من السماعات الطبيه للطلاب ذوي الإعاقات السمعية.

- بهدف صقل المهارات وسرعة التدخل، التضامن الاجتماعى بالمنوفية تنفذ معسكر ايواء عاجل ضمن فاعليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الازمات والكوارث صقر ١٠٧ بالتعاون والتنسيق مع مديريات الخدمات والهلال الأحمر فى تدريبات المحاكاة لحدوث ازمة.

الثلاثاء 15 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات يوم المجتمع المدني بقمة المناخ COP-27 بشرم الشيخ، وتشارك في الجلسة الافتتاحية بعنوان "دور المجتمع المدني في تشكيل الأجندة العالمية للمناخ... الإرث والآفاق"، وتلقي البيان الختامي في آخر اليوم حول تعزيز دور المجتمع المدني في مجابهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري لتنفيذ برنامج "مجتمعات خالية من الجوع بالوادي الجديد" تحت مظلة البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

- وتشارك مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جلسة حوارية عن دور المجتمع المدنى فى الحماية والاستجابة للكوارث الناشئة عن التغيرات المناخية بقمة مؤتمر المناخ COP27 والقباج تصرح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نموذجًا لبناء المرونة والصمود المجتمعى تجاه المناخ.

- وتوقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية لتعزيز جهود المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي البيئي ودعم جهود المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية.

- وتوقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري وصناع الحياة لتحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

- وتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بهدف دمج البعد المناخى في العمل المجتمعي وتعزيز دور المجتمع المدني والمتطوعين في العمل المناخي.

- وتشارك في جلسة "التعلم والبيانات والأدلة بقمة المناخ COP-27، لقياس الأثر في قضايا تغير المناخ"، ويناقش ربط البحث العلمى بالتطبيق العملي، ودور المجتمع المدني في مجابهة التغيرات المناخية وتعزيز آليات التكيف بين المجتمعات الأكثر فقراً".

الأربعاء 16 نوفمبر

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية يفتتح (الدورة ٧٠) من البرنامج التدريبى العربى لمكافحة المخدرات ، كذلك البرنامج التدريبي متخصص المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة بمشاركة ممثلون من مختلف الجهات الحكومية المصرية، وعدد من رجال الأمن من الدول العربية.

- وزيرة التضامن تطير إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر "تيسير السياحة والتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة" في حضور السفير أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني وراعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي .

- وتتفقد معرض "إكسبو الهمم" لعرض الأدوات المساعدة والتقنيات التكنولوجية في تيسير حياة ذوي الإعاقة لتسهيل دمجهم في المجتمع، وبحث آليات التعاون لعقد مؤتمر مثيل في جمهورية مصر العربية.

الخميس ١7 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تسلط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مجابهة تغير المناخ، وتؤكد أن دور المجتمع المدني واضح في مبادرات الاستدامة البيئية ومؤثر وواعد، ويعمل بشكل مشترك مع الحكومات في مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ.

- استجابة لدعوة الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي "أم الإمارات"، ورئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة بالإمارات العربية المتحدة، القباج تشارك في حفل تخريج دفعة من النساء من 15 دولة عربية وأفريقية بعنوان "المرأة والأمن والسلام".

- وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تفتتحان المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصري" بالشراكة مع "صنعة للتراث الإماراتي" في سوق المرفأ بدبي.

https://fb.watch/gUE8vbfXQl/?mibextid=qC1gEa