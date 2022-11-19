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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة ورسالة رومانسية.. يسرا الليثي تتغزل في زوجها ميدو

ميدو وزوحته
ميدو وزوحته

شاركت يسرا الليثى زوجة أحمد حسام ميدو، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت يسرا بصورة جديدة تجمعها بزوجها ميدو لاعب منتخب مصر السابق خلال قضائهما عطلتهما فى دبى، وعلقت: "لأول مرة فى دبى.. أحبك"، نالت إعجاب متابعيها.


 

يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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IMG_٢٠٢٢١١١٩_٢٠٢٨٤٠
منتخب مصر نادي الزمالك احمد حسام ميدو الريمونتادا زوجة احمد حسام ميدو تتغزل في زوجها

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