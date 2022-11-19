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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«الفتوى والتشريع» تُكلف محافظة الإسكندرية وبنك ناصر بحل نزاع «إيجار مدرسة كليوباترا الإعدادية»

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تكليف كلا من: بنك ناصر ومحافظة الاسكندرية، بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء المديرية المالية بمحافظة الإسكندرية، وعضوية أحد المختصين بمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية، وكذلك عضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، لحل النزاع والمتمثل في إلزام محافظة الاسكندرية بأداء مبلغ مقداره (493152,26) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون جنيهًا وستة وعشرون قرشًا، فرق القيمة الإيجارية لشغل مدرسة كليوباترا الإعدادية بنات للمبنى الكائن 7 شارع سيف اليزل – كليوباترا – قسم سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/8/2020م.

علي أن تكون من مهام اللجنة، بيان سند ملكية الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للعقار محل النزاع، وسند شغل مدرسة كليوباترا الإعدادية بنات له، وبيان القيمة الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين، وما تم أداؤه فعليًّا منها وما لم يتم أداؤه، مع بيان ما إذا كان هناك تأخير في سداد تلك الأجرة من عدمه.

ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ نظرًا لوجود بعض من الأمور الفنية المحاسبية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، والتي من بينها خلو الأوراق من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/1975م والذي بموجبه آل إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي العقار محل النزاع، وكذا عقد الإيجار الذي استأجرت بموجبه إدارة شرق التعليمية العقار محل النزاع لتشغله مدرسة كليوباترا الإعدادية بنات، وكذا القيمة الإيجارية وما تم أداؤه منها خلال المدة محل النزاع وما لم يتم أداؤه، وما إذا كانت ثمة فروق إيجارية من عدمه، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية.

الفتوى والتشريع محافظة الاسكندرية الاسكندرية بنك ناصر

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