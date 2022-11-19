المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية المغرب الثانية.. غدا

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته، اليوم؛ استعدادا لأداء الودية الثانية أمام نظيره المغربي، والمقرر لها فى الخامسة من مساء غد بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2022.

قاد المران البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي وشهد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى المغرب التدريب.

وحرص ميكالى على مراجعة الخطة والأدوار الهجومية والدفاعية مع لاعبيه فى المنتخب الأولمبي والمقرر تنفيذها فى المباراة غدا .

بركات يشيد بالتجربة الأولى للمنتخب الأولمبي أمام المغرب

أشاد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة المنتخب الأولمبي في المغرب بالتجربة الأولى لأحفاد الفراعنة مع أسود الأطلسي، التي فاز فيها المنتخب بنتيجة 3-2 أمس، ضمن الاستعداد للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

وقال بركات: "تجربة مفيدة وفيها العديد من الإيجابيات خاصة أن المنتخب المغربي لعبها بكامل محترفيه واعتبرها خطوة على طريق إعداد المنتخب للتحديات القادمة.".

وخاض المنتخب، تدريبه، صباحا، تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى، وجهازه المعاون: تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب الحراس وليونارد مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإدارى ود.طارق سليمان طبيب المنتخب وجواو محلل الاداء ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد محمود واحد شوقي المدلكين.



ويستعد المنتخب لأداء ودية ثانية مع المغرب والمقرر لها غدا الأحد.

المنتخب الأولمبي يفوز على المغرب وديا

حقق المنتخب الأولمبي الفوز على مضيفه المغربي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

سجل أهداف منتخب مصر عن طريق مصطفى سعد، ومحمد طارق، ومحمد شحاتة، بينما جاءت ثنائية المغرب لكل من: منتصر لاهتيمي وأوكلي ياسين.

ويواجه منتخب مصر نظيره المغربي في مباراة ودية ثانية غدا الاحد في اطار استعدادات أوليمبي الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب زامبيا فى المرحلة الاخيرة بتصفيات امم افريقيا المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية فى باريس عام 2024.