الأردن .. حريق وانفجار ضخم في العقبة | شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في الأردن، اليوم السبت، باندلاع حريق ضخم، وسماع أصوات انفجارات في مستودع بنزين في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي البلاد.

وأكد التلفزيون الأردني اندلاع حريق ضخم في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي الأردن، مؤكدا أن كوادر الدفاع المدني يتعامل مع الحريق.

فيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع في منزل يحتوي بنزينا مخزنا في فنائه.

اندلاع حريق ضخم و أصوات انفجارات في ساحة منزل في منطقة الخزان في محافظة العقبة... ويداهم ثلاثة منازل في العقبة...

الدفاع المدني يقوم باخماد الحريق و لا معلومات أولية عن وقوع اصابات ، اللهم سلم . #الأردن pic.twitter.com/32RDcDtrub — الدرع الأردني 🇯🇴 (@JordanianShield) November 19, 2022

من جهته، قال محافظ العقبة خالد الحجاج، إن الحريق اندلع داخل ساحة منزل يحتوي بنزينا مهربا، فيما تمت السيطرة على الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني.

وأضاف المسؤول الأردني أنه لم ينتج عن الحريق اي اصابات في الأرواح.