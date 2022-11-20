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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

عانت ملكة جمال الكون
عانت ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب أعراضه اشتهاء ا

عانت سوشميتا سين ، التي فازت فى الهند بلقب ملكة جمال الكون الأولى عن عمر 18 عامًا، 47 عامًا اليوم من مرض نادر في عام 2014 ، تعافت سوشميتا سين منه بطريقة مختلفة لدرجة أن الناس ما زالوا يتحدثون عنه.

وقدمت Sushmita Sen العديد من الأفلام يعلم الجميع أن Sushmita Sen هي مثال السحر والنعمة.

في عام 2014 ، أخبرت سوشميتا سين أنها تعاني من مرض أديسون  النادر. 

بالحديث عن حالتها ، قالت سوشميتا إنها تعاني من مرض مؤلم للغاية منذ أكثر من أربع سنوات. للتعافي من هذا ، أخبرت سوشميتا أنها مارست فنون الدفاع عن النفس في أوكيناوا والتأمل.

ما هو مرض أديسون

-مرض اديسون

وفقا لموقع مايوكلينك، فإن مرض أديسون هو أحد أمراض المناعة الذاتية ، والمعروف أيضًا باسم قصور الغدة الكظرية اضطراب غير عادي، يحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الهرمونات في مرض أديسون، تنتج الغدد الكظرية، الواقعة فوق كليتيك، القليل جدًا من الكورتيزول والألدوستيرون. بصرف النظر عن كونه نادرًا، يعد مرض أديسون أيضًا مرضًا قاتلًا يحدث هذا المرض فقط في حوالي 140 شخصًا من بين مليون شخص.

أعراض مرض أديسون

  • التعب المفرط
  • فقدان الوزن وفقدان الشهية
  • اسمرار بشرتك (فرط تصبغ)
  • ضغط دم منخفض
  • اشتهاء الملح
  • انخفاض سكر الدم
  • الغثيان والاسهال والقيء
  • ألم المعدة
  • آلام العضلات أو المفاصل
  • التهيج
  • الأكتئاب
  • تساقط شعر الجسم عند النساء
  • العجز الجنسي

هكذا تعافت سوشميتا سين

قامت سوشميتا سين بفنون الدفاع عن النفس في أوكيناوا للتعافي من هذا المرض، ومن المعروف باسم Nunchaku. يتكون من قضيبين متصلين بواسطة سلسلة معدنية صغيرة أو حبل، يُطلق على الشخص الذي مارس استخدام هذا السلاح اسم nunchaku باللغة اليابانية بصرف النظر عن هذا ، اعتادت سوشميتا على التأمل بانتظام لعلاج مرضها.
 

 في مقابلة مع TOI ، أخبر Sushmita أنني تعافيت في الوقت المناسب كانت الغدد الكظرية تعمل بشكل جيد الآن لا المنشطات، لا الامتناع عن ممارسة الجنس ولا لدي أي أمراض المناعة الذاتية.

كيف يحدث مرض أديسون؟

يمكن أن يتطور مرض أديسون إذا قام جهازك المناعي بمهاجمة الغدد الكظرية ويضر بشدة بقشرة الغدة الكظرية مع ما يصل إلى 90٪ من هذا الضرر، فإن الغدد الكظرية لديك غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هرمونات الستيرويد الكورتيزول والألدوستيرون، نتيجة لذلك ، تظهر العديد من أنواع الأعراض في الجسم، والتي يمكن أن تكون قاتلة أيضًا إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

كيفية الوقاية من مرض أديسون ؟

لا يمكن الوقاية من مرض أديسون ، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب أزمة أديسون، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تشعر دائمًا بالتعب أو الضعف أو فقدان الوزن، اسأل عن الإصابة بقصور الغدة الكظرية، إذا أصبحت مريضًا جدًا ، خاصة إذا كنت تتقيأ ولا يمكنك تناول الدواء ، فاستشر الطبيب. يمكن أن يكون هذا العرض هو بداية هذا المرض.

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