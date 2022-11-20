السيسي يصل قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم..وهذه مواعيد مباريات اليوم الأحد|تغطية خاصة

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية عن افتتاح مباريات كأس العالم قطر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الفيديو نعرض تفاصيل افتتاح كأس العالم ومواعيد مباريات اليوم الأحد.

شاهد الفيديو:

توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه سمو الأمير "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

ويشهد اليوم الأحد 20-11-2022 إقامة العديد من المباريات الودية للمنتخبات، بالإضافة إلى انطلاق بطولة كاس العالم في قطر2022.

وتنطلق بطولة كاس العالم اليوم الأحد وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، حيث يلتقي منتخب قطر مع نظيره الإكوادور على ملعب استاد البيت فى افتتاح البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم فى العالم

ويتواجد منتخبا قطر والإكوادور في المجموعة الأولى للبطولة ، بجوار كل من السنغال وهولندا.

فيما تُلعب عدة مواجهات ودية للمنتخبات، أبرزها النمسا وايطاليا ، وجنوب إفريقيا أمام أنجولا.

وتنطلق اولي مباريات البطوله اليوم وتشهد قطر ضد الإكوادور وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.