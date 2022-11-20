عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش في قلبك رحمة.. عزة مصطفي تعلق علي واقعة شاب يضرب والدته بالشرقية

عزة مصطفي
عزة مصطفي

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة قيام شاب بالتعدي بالضرب على والدته مستخدمًا أداة حديدية «ماشة» بنطاق دائرة مركز فاقوس بالشرقية، مردفة أن قلب هذا الشاب تجرد من الرحمة.

أضافت عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّ هذا الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه اليوم، كان يعتدي على والدته بطريقة غير إنسانية.

وتابعت أنه يجب على والدة هذا الشاب العاق ألا تتنازل في القضية، مردفة: «للأسف نحن في زمن غريب، أنت مش بني آدم ومفيش في قلبك ريحة الرحمة، وهيجي ابنك ويضربك زي ما بتضرب أمك لأنك ابن عاق.. قد الباب وبتمد إيدك على والدتك، حسبنا الله ونعم الوكيل».

واستكملت، أنه يجب محاسبة زوجة الشاب الذي اعتدى على والدته، لأنها شاهدت زوجها يرتكب تلك الجريمة وتسترت عليه وحينما اختلفت معه نشرت الفيديو حتى تفضحه.
 

عزة مصطفي برنامج صالة التحرير صالة التحرير الشرقية مركز فاقوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

ترشيحاتنا

برلمانية مكسيكية: COP27 الأكثر تفاعلا ونسعى للشراكة مع مصر بمجال الطاقة

فالنسيا نجم الإكوادور يدخل تاريخ كأس العالم بعد ثنائية أمام قطر

تركيا تكشف تفاصيل مثيرة عن الهجوم الإرهابي في إسطنبول

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

عايز تشتري من السعودية..5 سيارات 2023 بداية 408 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

شعر مبلل ولوك جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ