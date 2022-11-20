مفيش في قلبك رحمة.. عزة مصطفي تعلق علي واقعة شاب يضرب والدته بالشرقية

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة قيام شاب بالتعدي بالضرب على والدته مستخدمًا أداة حديدية «ماشة» بنطاق دائرة مركز فاقوس بالشرقية، مردفة أن قلب هذا الشاب تجرد من الرحمة.

أضافت عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّ هذا الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه اليوم، كان يعتدي على والدته بطريقة غير إنسانية.

وتابعت أنه يجب على والدة هذا الشاب العاق ألا تتنازل في القضية، مردفة: «للأسف نحن في زمن غريب، أنت مش بني آدم ومفيش في قلبك ريحة الرحمة، وهيجي ابنك ويضربك زي ما بتضرب أمك لأنك ابن عاق.. قد الباب وبتمد إيدك على والدتك، حسبنا الله ونعم الوكيل».

واستكملت، أنه يجب محاسبة زوجة الشاب الذي اعتدى على والدته، لأنها شاهدت زوجها يرتكب تلك الجريمة وتسترت عليه وحينما اختلفت معه نشرت الفيديو حتى تفضحه.

