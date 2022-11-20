تستضيفه دبي.. معرض طائرات رجال الأعمال ينطلق في ديسمبر المقبل

تستضيف هيئة دبي للطيران المدني، خلال الفترة ما بين 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، أعمال الدورة التاسعة من معرض "ميبا 2022" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، بمشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي التي بدورها يمكن أن توفر منصة تتيح لمجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بناء شراكات جديدة والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في القطاع.

وبحسب التقارير العالمية، فإن قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص شهد نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز فرص الابتكار.

و شهد القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات طلب غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا أتاح التعامل السريع والدقيق لجائحة كوفيد-19، خاصة في دول منطقة الخليج، مع رفع قيود الإغلاق بشكل مبكر وتوفير بيئة مناسبة للسياحة خلال الأزمة الصحية العالمية في عام 2021 إلى ذلك.

وذكرت التقارير العالمية، أنه مع إدراك إمكانات المنطقة على المدى الطويل باعتبارها بوابة عالمية للتجارة والسياحة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، يبرز الدور المهم لقطاع طيران رجال الاعمال والطيران الخاص، حيث سجلت تحليلات التقارير العالمية نمواً متسارعاً في حركة طائرات رجال الأعمال إلى قارتي أفريقيا وآسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى تطور واقع الرحلات الجوية إلى المدن الأوروبية.

وينطلق المعرض بعد أسابيع قليلة وسط مشاركة واسعة من مختلف الجهات، إذ يشكل المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول والتواصل مع القادة والتعرف على أحدث التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

ويُعد معرض ميبا 2022 الفعالية الأبرز على أجندة طيران رجال الاعمال والطيران الخاص العالمي، لا سيما وأنه يوفر منصة لمناقشة أحدث التوجهات وتسليط الضوء على التقنيات والطائرات الجديدة التي ترسم ملامح القطاع، بما في ذلك طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتحول الرقمي وتقنيات الترميز وعمليات الدفع بالعملات المشفرة.

وتشهد دورة المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 20 جهة عارضة جديدة، مثل إكزيكيتيف لايف ستايل وتحسين وإي كوم باي وفي أو أو وميراي للرحلات الجوية وليبرتي للطيران وبرايم تريب سَبورت ومجموعة فلايت كونسالتنج والتنراين للطيران وأطلس إير سيرفس.

وتسعى الدورة التاسعة لمواصلة مسيرة المعرض الناجحة على مدى السنوات الماضية، حيث توفر مجموعة من المزايا الجديدة، مثل إطلاق مؤتمر بيز آف، الذي يستضيف ما يزيد عن 45 من قادة القطاع الذين يشاركون في مجموعة من جلسات الحوار والعروض التقديمية المتميزة، ويركز كل يوم على موضوع مختلف، بما يشمل نماذج طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في المستقبل، والجيل القادم من المستهلكين، والتعاون لتعزيز قطاع طيران رجال الاعمال والطيران الخاص.

وتركز فعاليات المعرض، على جهود الابتكار من خلال الكشف عن عدد من الطائرات الجديدة، بما في ذلك طائرة فالكون إكس 8 من شركة داسو للطيران، وطائرة جلوبال 7500 من شركة بومباردييه ايروسبيس، وطائرة جي 700 من شركة جلف ستريم ايروسبيس كوربوريشن، وطائرتي بريتور 600 وفينوم 300 إي من شركة إمبراير وغيرها الكثير.