رحيل حسام البدري يفجر غضب جماهير وفاق سطيف.. خسارة كبيرة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على الشارع الجزائري ومشجعي نادى وفاق سطيف بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع المدير الفني المصري حسام البدري وذلك بعد 4 أشهر من توليه مسئولية تدريب الفريق، فى شهر يوليو الماضي.



وعبر عدد من الجمهور عن غصبهم من رحيل البدري وذلك من خلال التعليقات علي بيان فسخ التعاقد عبر الحساب الرسمي لنادى وفاق سطيف الجزائري وكانت التعليقات كالتالي".

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وأصدر وفاق سطيف، بيانا رسميا، قال فيه: "تعلن إدارة نادى وفاق سطيف، عن توصلها إلى اتفاق مع المدرب المصري حسام البدرى، على إنهاء الارتباط بين الطرفين في إطار ودى، والأمر يشمل أعضاء طاقمه أيضا".



وأضاف: "وتتوجه الإدارة بالشكر الجزيل للمدرب وأعضاء الطاقم الذى عمل معه في النادى، على كل ما تم إنجازه مع الفريق خلال الفترة التي قضاها في النادى، وتتمنى له النجاح في مشواره القادم".



واختتم قائلا: "كما تعلم أنصار النادى أن الإعلان عن المدرب الجديد الذى سيخلف حسام البدرى سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".



وتولى البدري قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعدما تمت إقالته من تدريب منتخب مصر.

ويحتل وفاق سطيف المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بفارق 5 نقاط عن شباب قسنطينة.