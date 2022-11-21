رضا عبدالعال: علامة استفهام على هدف الإكوادور الملغي أمام قطر.. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن هناك علامة استفهام على الغاء هدف منتخب الأكوادور الأول في مرمى منتخب قطر في مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم 2022 والتي انتهت بخسارة قطر بهدفين دون رد .

إلغاء الهدف

وقال رضا عبدالعال محلل برنامجه "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" هناك علامة استفهام على هدف الإكوادور "الملغي" أمام قطر ولا أعلم لماذا تم إلغاء الهدف من جانب الحكم خلال مباراة المنتخبين في افتتاح كأس العالم ".

وتابع:" : منتخب قطر كان خارج الخدمة أمام الإكوادور وفي رأيي أن منتخب الإكوادور استحق الفوز على قطـر في لقاء الافتتاح بالمونديال".