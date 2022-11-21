اليوم وغدا.. الأرصاد: استمرار زيادة درجات الحرارة نهارا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدا ستستمر البلاد في الارتفاع الطفيف على مستوى درجات الحرارة، وبخاصة فترات النهار، وسيكون هذا الارتفاع بنحو 1 درجة إلى 2 درجة على أغلب مناطق الجمهورية، إذ أنه ملموس بشكل أكبر في جنوب البلاد، أي شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من الصحراء، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم، فإن الأجواء خلال فترات النهار ستكون مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار".

وأكدت: "خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، فإن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والفارق بين العظمى والصغرى يصل إلى 10 و12 درجة مئوية في بعض المناطق، والأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة".

